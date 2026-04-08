Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Развеян популярный стереотип о влиянии кофе и чая на сон

JSR: кофе и чай не ухудшают сон
VictoriaArt/Shutterstock/FOTODOM

Регулярное употребление кофе и чая не приводит к хронической бессоннице и не сокращает продолжительность сна, выяснили ученые из Бристольского университета. Работа опубликована в журнале Journal of Sleep Research (JSR).

Ранее многие исследования связывали кофеин с плохим качеством сна, однако такие работы опирались на опросы и могли искажаться из-за образа жизни участников. Например, любители кофе чаще испытывают стресс, курят или меньше двигаются — именно эти факторы могут ухудшать сон.

Чтобы исключить подобные искажения, команда под руководством Нилабры Р. Даса применила метод менделевской рандомизации — анализ генетических данных, позволяющий отделить влияние привычек от биологических эффектов.

Ученые изучили данные сотен тысяч человек из биобанков, включая UK Biobank, и выявили гены, связанные с потреблением кофеина и скоростью его метаболизма. Результаты показали, что люди с генетической склонностью пить больше кофе реже испытывают дневную сонливость и реже спят днем. Однако при этом у них не увеличивается риск бессонницы и не уменьшается продолжительность ночного сна.

Аналогичный эффект наблюдался у людей с быстрым метаболизмом кофеина: они легче просыпаются и меньше нуждаются в дневном отдыхе. Исследователи объясняют это тем, что кофеин быстрее выводится из организма и не мешает естественным процессам засыпания вечером. Кроме того, ученые обнаружили обратную связь: люди с «совиным» хронотипом генетически склонны потреблять меньше кофеина.

Авторы подчеркнули, что бессонницу, которую часто связывают с кофе, скорее вызывают сопутствующие факторы образа жизни, а не сам кофеин.

Ранее россиянам развеяли главные мифы о витамине С.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!