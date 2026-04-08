Развеян популярный стереотип о влиянии кофе и чая на сон

Регулярное употребление кофе и чая не приводит к хронической бессоннице и не сокращает продолжительность сна, выяснили ученые из Бристольского университета. Работа опубликована в журнале Journal of Sleep Research (JSR).

Ранее многие исследования связывали кофеин с плохим качеством сна, однако такие работы опирались на опросы и могли искажаться из-за образа жизни участников. Например, любители кофе чаще испытывают стресс, курят или меньше двигаются — именно эти факторы могут ухудшать сон.

Чтобы исключить подобные искажения, команда под руководством Нилабры Р. Даса применила метод менделевской рандомизации — анализ генетических данных, позволяющий отделить влияние привычек от биологических эффектов.

Ученые изучили данные сотен тысяч человек из биобанков, включая UK Biobank, и выявили гены, связанные с потреблением кофеина и скоростью его метаболизма. Результаты показали, что люди с генетической склонностью пить больше кофе реже испытывают дневную сонливость и реже спят днем. Однако при этом у них не увеличивается риск бессонницы и не уменьшается продолжительность ночного сна.

Аналогичный эффект наблюдался у людей с быстрым метаболизмом кофеина: они легче просыпаются и меньше нуждаются в дневном отдыхе. Исследователи объясняют это тем, что кофеин быстрее выводится из организма и не мешает естественным процессам засыпания вечером. Кроме того, ученые обнаружили обратную связь: люди с «совиным» хронотипом генетически склонны потреблять меньше кофеина.

Авторы подчеркнули, что бессонницу, которую часто связывают с кофе, скорее вызывают сопутствующие факторы образа жизни, а не сам кофеин.

Ранее россиянам развеяли главные мифы о витамине С.