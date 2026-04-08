Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

СМИ: встречи Трампа и генсека НАТО может не хватить для налаживания отношений

Politico: лести Рютте может не хватить для предотвращения разрыва США и НАТО
Global Look Press

Генсек НАТО Марк Рютте в среду, 8 апреля, совершит еще одну напряженную поездку в Белый дом в надежде договориться с президентом США Дональдом Трампом и предотвратить распад трансатлантического альянса. Однако его «публичной лести» может не хватить, пишет газета Politico.

«Но поскольку Трамп отчаянно пытается добиться явной победы в запутанном конфликте с Ираном, президент становится все более враждебным по отношению к европейским союзникам — и вся публичная лесть Рютте может оказаться недостаточной, чтобы предотвратить более глубокий и, возможно, непоправимый разрыв», — говорится в статье.

Хотя президент США то заявлял о своем «крайнем разочаровании» из-за отказа блока помочь стране в операции против Ирана, то временами преуменьшал свое негодование, он был «очень последователен» в своем выражении разочарования за закрытыми дверями, заявил Politico высокопоставленный чиновник американской администрации.

Трамп не может официально выйти из НАТО без голосования двумя третями голосов сената или принятия соответствующего акта конгресса, но у него есть и другие способы сократить обязательства страны, отметил чиновник. Он может сократить финансирование операций НАТО со стороны США, уменьшить численность американских войск в Европе или даже прекратить обмен разведывательной информацией с Украиной на фоне ее конфликта с Россией.

В январе бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны найти способ договориться с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее Трамп рассказал, когда «попрощался» с НАТО.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!