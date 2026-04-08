Владимирский губернатор и отец Илона Маска обсудили переезд 50 семей из ЮАР

Глава Владимирской области обсудил с Эрролом Маском импатриацию 50 семей из ЮАР
Во Владимирскую область из ЮАР переезжают 50 семей голландского происхождения, заявил глава региона Александр Авдеев по итогам приезда делегации во главе с Эрролом Маском — отцом бизнесмена Илона Маска. Выводами он поделился на своей странице в VK.

Делегация во главе с Маском вместе с губернатором посетила агротуристический комплекс «Богдарня» в деревне Крутово Петушинского района Владимирской области, который также называют «фермерским курортом». Гости познакомились с владельцем этого объекта — Джоном Кописки, который живет и работает там вместе с женой Ниной и сыновьями.

«Он один из первых импатриантов новой России, живет у нас в области 35 лет, создал успешный фермерский курорт. И мы одни из первых в стране стали на системной основе привлекать к переселению иностранных специалистов и предпринимателей, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности», — пояснил Авдеев.

Владимирский губернатор напомнил, что с 2024 года в области реализуется пилотный проект «Путь домой: в Доброград», в рамках которого уже примерно полсотни европейцев купили недвижимость в Доброграде и «находятся в стадии переезда».

С 2025 года регион присоединился к федеральному проекту по переселению иностранцев «Время жить в России». В этом году там стартовала еще одна местная программа по содействию импатриантам.

Желающие переселиться во Владимирскую область иностранные граждане могут получить консультации, содействие при оформлении документов, помощь с поиском работы, поддержку в организации образования детей и адаптации в целом. Это направление курирует АНО «Региональный центр компетенций», уточнил Авдеев.

