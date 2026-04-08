Акинфеев рассказал, сколько еще будет играть в футбол

Акинфеев заявил, что еще год-полтора может не переживать по поводу будущего

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который 8 апреля отмечает 40-й день рождения, в интервью клубной пресс-службе заявил, что пока не планирует завершать профессиональную карьеру.

По его словам, ментально он чувствует себя на 12 лет моложе.

«Я себя не чувствую на 40 лет. У меня такое ощущение, что мне там 28-30 лет, а тело мое чувствуется на 25. У меня есть еще год-полтора, чтобы ни за что не переживать», — заявил Акинфеев.

7 апреля ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» во втором раунде 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 5:2.

В первом тайме два мяча в ворота «Крыльев Советов» забил Лусиано Гонду. В начале второго тайма аргентинский футболист забил третий мяч. Иван Олейников на 51-й минуте отыграл один мяч. Иван Обляков отличился за ЦСКА на 64-й минуте. Еще через три минуты мяч забил футболист армейцев Матвей Кисляк. Иван Лепский из «Крыльев Советов» отыграл один мяч на 84-й минуте.

