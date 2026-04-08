Актер Денис Власенко о слухах про себя: «Я не против»

Актер Денис Власенко заявил, что не видит смысла опровергать слухи о себе

Актер Денис Власенко поделился в интервью «Леди Mail», что иногда читает комментарии, которые интернет-пользователей пишут о нем.

«В интернете я читал версию, что меня кто-то «двигает», — пусть считают так, я не против», — заявил Власенко.

По мнению актера, вокруг знаменитостей всегда есть множество слухов, опровергать или подтверждать которые нет смысла.

При этом Денис признался, что его реакция на хейт в свою сторону зависит от того, в каком состоянии он находится. В некоторые дни Власенко бывает уязвим, а в другие моменты он не обращает внимание на критику.

«Но в целом, в 95% случаев меня сложно задеть, потому что вся критика, которую я видел, она ведь разряда — «Фильм — полная фигня». Ну и как на такое обижаться? Это же не конструктив», — объяснил актер.

Власенко также признался, что со временем научился проще относиться к мнению посторонних людей.

