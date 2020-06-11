Кабмин выделит 15 млрд рублей на перспективные разработки
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Правительство выделит 15 млрд руб. на перспективные российские разработки, в том числе по борьбе с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
«Правительство дополнительно выделит 15 млрд руб. Российскому фонду технологического развития», — сказал Мишустин.
Глава кабмина добавил, что средства пойдут на поддержку промышленной и высокотехнологичной продукции.