Руководство Twitter отреагировало на указ Трампа о соцсетях

Руководство компании Twitter назвало «реакционным и политизированным» указ президента США Дональда Трампа о социальных сетях. Соответствующее заявление опубликовано на странице Twitter в одноименной соцсети.

Раздел 230 закона США об этике в сфере коммуникаций «защищает американские инновации и свободу выражения мнений», говорится в заявлении. Отмечается, что попытки Трампа в одностороннем порядке установить новое регулирование угрожает свободе слова в интернете.

Ранее Трамп подписал указ о регулировании работы социальных сетей и заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter.

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