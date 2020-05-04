Слушания по экстрадиции Ассанжа в США пройдут в Лондоне в сентябре
Суд в Лондоне перенес с мая на сентябрь слушания по вопросу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.
Такое решение приняла судья Вестминстерского магистратского суда Лондона Ванесса Барайтсер.
Сам Ассанж отсутствовал на заседании из-за плохого самочувствия.
Предполагается, что новое слушание может пройти в другом суде за пределами Лондона, сообщает ТАСС.
Дата заседания может быть выбрана на процедурных слушаниях 1 июня.
Все это время Ассанж будет находиться в тюрьме усиленного режима Белмарш на востоке Лондона.
В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.
В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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