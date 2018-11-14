Google захотел соблюдать российские законы
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что компания Google выразила желание соблюдать российское законодательство, передает РИА «Новости».
14 ноября состоялась встреча замруководителя Роскомнадзора Вадима Субботина с представителем компании Google Дороном Авни. Одной из главных тем обсуждений стала ситуация вокруг нарушения Google требований российского закона о фильтрации запрещенного контента в поисковой выдаче Google.
«Они (Google. — «Газета.ru») выразили желание соблюдать российское законодательство», — заявил Субботин.
Он также рассказал, что на встрече обсуждались «определенные технические нюансы» со стороны Google, в частности, возможность подключения компании к единому реестру запрещенной информации. По словам Субботина, эта информация оказалась для ведомства «достаточно важной».
Ранее Роскомнадзор предложил Google присоединиться к антипиратскому меморандуму, который 1 ноября был подписан представителями крупнейших российских медиахолдингов и интернет-компаний.