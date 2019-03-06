Торговцы ввозили в Россию секс-рабынь во время ЧМ по футболу
Девушки из Нигерии приезжали в Россию по паспорту болельщика во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщает «Советский спорт».
19-летней Блессинг Обусон предложили поработать в России продавщицей, деньги она собиралась отправлять в Нигерию, где остались ее двухлетняя дочь, младший брат и сестра. Однако по прибытии она сама стала товаром, оказавшись в квартире с 11-ю такими же обманутыми.
По данным МВД России, 1,863 гражданина Нигерии, въехавшие в Россию по паспорту болельщика, незаконно оставались в стране после 1 января. Точное количество попавших в беду девушек неизвестно.
Сотрудник Кенни Кехиндо, помогающий жертвам торговли людьми из Нигерии считает, что торговцы людьми привезли в Россию более 2,000 нигериек.
Ранее сообщалось, что около 500 аргентинских болельщиков не вернулись из России после ЧМ-2018.