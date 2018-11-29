Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных 2018 года

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал четвертым в рейтинге лучших наставников национальных команд в 2018 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщает ТАСС.

По словам пресс-службы организации, в составлении топа учитывались мнения футбольных экспертов из 90 стран. Проголосовавшие отдали российскому наставнику 26 очков.

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Лидером опроса стал главный тренер сборной Франции, одержавшей победу на чемпионате мира в России, Дидье Дешам (304 очка). Вторая и третья строчка принадлежат хорватскому специалисту Златко Даличу (198) и тренеру бельгийской команды Роберто Мартинесу (84).

Ранее полузащитник моквсковского ЦСКА Алан Дзагоев в блиц-интервью назвал строгими главного тренера армейцев Виктора Гончаренко и Черчесова.