Черчесов не вошел в тройку претендентов на звание «Тренер года ФИФА»

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Стала известна тройка финалистов, претендующих на приз лучшему тренеру года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Sport24.

На награду претендуют главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, наставник национальной команды Хорватии Златко Далич и Зинедин Зидан, который работал с мадридским «Реалом» в прошлом сезоне.

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В списке из 11 кандидатов присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Победитель будет награжден в Лондоне 24 сентября.

Ранее Владимир Путин поздравил Черчесова с 55-летием.