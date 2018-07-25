Защитник ЦСКА Фернандес поблагодарил Россию

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Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес поделился впечатлениями от чемпионата мира 2018 года, сообщает Sport24.

«Все было великолепно, замечательно. Мы все были счастливы принять участие в таком великолепном турнире. Я хотел бы поблагодарить Россию за эту привилегию — быть приглашенным в сборную и иметь возможность защищать цвета национальной команды на чемпионате мира.

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Конечно, я все еще думаю о чемпионате мира. Эмоции переполняют меня. Для России это был замечательный турнир. Мы далеко прошли в нем. Это стало хорошим достижением.

Но потихоньку надо забывать о мундиале. Переключаться, направлять всю свою энергетику на чемпионат страны. Мы прекрасно понимаем, что предстоящий сезон будет сверхсложным для нас», — сказал Фернандес в интервью клубному телевидению.

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная России дошла до стадии 1/4 финала, где уступила команде Хорватии в серии 11-метровых — 2:2 (3:4 по пенальти).

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что клуб готов расстаться с Фернандесом, если поступит предложение из Европы.