ФИФА признала Черышева одним из главных открытий ЧМ-2018

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Полузащитник сборной России Денис Черышев был признан главным открытием чемпионата мира — 2018 по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает «Советский спорт».

«ЧМ-2018 стал звездным часом Черышева — для полного счастья не хватило разве что выхода в финал. Все началось с потрясающего дубля в ворота Саудовской Аравии в матче открытия турнира, потом был гол в ворота Египта, а затем он забил фантастический гол в ворота Хорватии в четвертьфинале.

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И все это сделал игрок, который почти не имел игровой практики в мадридском «Реале» и пропустил большую часть сезоне в «Вильярреале» из-за травмы», — сказано на официальном сайте ФИФА.

На турнире Черышев провел пять матчей и забил четыре мяча.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители празднуют победу на чемпионате мира — 2018.

Ранее бывший игрок «Спартака» сказал, что Россия — это очень сильная держава.