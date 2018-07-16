ФИФА признала Черышева одним из главных открытий ЧМ-2018
Полузащитник сборной России Денис Черышев был признан главным открытием чемпионата мира — 2018 по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает «Советский спорт».
«ЧМ-2018 стал звездным часом Черышева — для полного счастья не хватило разве что выхода в финал. Все началось с потрясающего дубля в ворота Саудовской Аравии в матче открытия турнира, потом был гол в ворота Египта, а затем он забил фантастический гол в ворота Хорватии в четвертьфинале.
И все это сделал игрок, который почти не имел игровой практики в мадридском «Реале» и пропустил большую часть сезоне в «Вильярреале» из-за травмы», — сказано на официальном сайте ФИФА.
На турнире Черышев провел пять матчей и забил четыре мяча.
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