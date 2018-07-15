Наставник «Манчестер Юнайтед»: талант Азара позволил бельгийцам одержать победу

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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что талант крайнего полузащитника лондонского «Челси» Эдена Азара позволил бельгийцам одержать победу в матче за третье место чемпионата мира по футболу в России над сборной Англии, передает RT.

«Результат не тот, который хотела бы сборная Англии. Но обе команды играли хорошо, без стресса. Под конец англичане доминировали и имели шансы забить, но талант Азара помог Бельгии одержать победу. Она заслужила третье место: из семи матчей команда выиграла шесть, проиграв только Франции», — заявил Моуринью.

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Азар стал автором победного мяча в матче за третье место чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 2:0.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее Азар рассказал о своем возможном уходе из «Челси»