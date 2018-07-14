Азар признан лучшим игроком матча за третье место на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/827/11831827/RTS1UXPW-pic905-895x505-94340.jpg">

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар признан лучшим игроком матча за третье место чемпионата мира 2018 года против Англии, сообщает ТАСС.

Футболист стал автором второго забитого мяча в ворота родоначальников футбола. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу Бельгии.

Реклама

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее сообщалось, что Бельгия добилась лучшего результата в своей истории на чемпионатах мира.