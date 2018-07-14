Азар признан лучшим игроком матча за третье место на ЧМ-2018
Полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар признан лучшим игроком матча за третье место чемпионата мира 2018 года против Англии, сообщает ТАСС.
Футболист стал автором второго забитого мяча в ворота родоначальников футбола. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу Бельгии.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.
Ранее сообщалось, что Бельгия добилась лучшего результата в своей истории на чемпионатах мира.