Хорватский полузащитник Перишич попал в больницу после полуфинала ЧМ

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Нападающий сборной Хорватии Иван Перишич был доставлен в больницу после матча полуфинала чемпионата мира — 2018 с командой Англии, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, Перишич получил частичное повреждение портняжной мышцы и был доставлен в один из московских госпиталей.

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Отмечается, что участие футболиста в финале мирового первенства находится под вопросом.

Перишич был признан лучшим игроком матча Хорватия — Англия.

Ранее Перишич прокомментировал выход своей команды в финал чемпионата мира — 2018.