Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России
Защитник сборной России Юрий Жирков объявил о завершении международной карьеры после чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма — еще один намек.
Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков и, конечно, свою семью, которая уговорила меня остаться в команде и сыграть на чемпионате мира.
Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы», — сказал Жирков.
Также футболист отметил нехватку времени на семью и детей и рассказал о том, что его ждет работа в «Зените».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.
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