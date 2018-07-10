Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России

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Защитник сборной России Юрий Жирков объявил о завершении международной карьеры после чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма — еще один намек.

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Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков и, конечно, свою семью, которая уговорила меня остаться в команде и сыграть на чемпионате мира.

Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы», — сказал Жирков.

Также футболист отметил нехватку времени на семью и детей и рассказал о том, что его ждет работа в «Зените».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич завершил профессиональную карьеру.