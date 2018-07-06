Неймар посмеялся над своим граффити в Казани

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Нападающий сборной Бразилии Неймар отреагировал на граффити со своим изображением в Казани, сообщает «Советский спорт».

На одном из домов столицы Татарстана изображено лицо бразильца с проникновенным взглядом. Окна отеля, куда заселились пентакампеоны во время чемпионата мира — 2018, выходят на граффити.

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Форвард в своем инстаграме положительно оценил уличное искусство.

«Эй, приятель, чего смотришь на меня», — написал форвард, сопроводив слова смеющимися эмодзи.

Ранее сообщалось, что футболисты «Зенита» спародировали симуляции Неймара.