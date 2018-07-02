Азар был признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия — Япония
Полузащитник сборной Бельгии и лондонского «Челси» Эден Азар был признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России против Японии, сообщает «Советский спорт».
Бельгиец отметился голевой передачей на хавбека английского «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни, который сравнял счет в игре.
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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Бельгия вырвала победу у Японии и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.