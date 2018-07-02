Инуи удвоил преимущество сборной Японии в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Бельгии

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Полузащитник испанского «Бетиса» и сборной Японии Такаси Инуи удвоил преимущество команды в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России против Бельгии, сообщает «Советский спорт».

На 52-й минуте игры Инуи мощнейшим ударом из-за пределов штрафной забил второй мяч национальной команды Японии и приблизил бельгийцев к катастрофе.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Генки Харагуси вывел Японию вперед в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Бельгии.