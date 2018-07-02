Видеокамера в московской фан-зоне выявила человека в федеральном розыске

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Видеокамера в фан-зоне на Воробьевых горах обнаружила человека в федеральном розыске, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 1 июля во время матча 1/8 финала чемпионата мира Россия — Испания. Идентификация подтвердила личность преступника, он был задержан правоохранительными органами.

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«По итогам матча при помощи системы видеонаблюдения на входных группах Фестиваля болельщиков был обнаружен разыскиваемый гражданин, находящийся в федеральном розыске по обвинению в краже. Он был задержан, доставлен в дежурную часть отделения полиции МГУ, его личность установлена и подтверждена», — сказал Черников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что фан-зона ЧМ в Москве 30 июня будет закрыта из-за непогоды‍.