В Госдуме поддержали идею ввести выходной после побед сборной на ЧМ

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Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею о введении выходного дня после каждой победы сборной России на чемпионате мира — 2018. Слова политика передает «Комсомольская правда».

«Естественно, надо дать людям возможность полдня или денечек, кто хочет, отдохнуть. Поэтому в понедельник, считаю, вполне нужно гулять.

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Думаю, завтра с утра все депутаты, которые вынуждены будут идти на заседания и комиссии, они все как один, поверьте, разные фракции, поддержат такую идею, 100 процентов», — сказал Милонов.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию основных событий дня.

Ранее Милонов стал автором проекта о штрафах для тех, кто оскорбляет сборную России по футболу.