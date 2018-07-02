В Госдуме поддержали идею ввести выходной после побед сборной на ЧМ
Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею о введении выходного дня после каждой победы сборной России на чемпионате мира — 2018. Слова политика передает «Комсомольская правда».
«Естественно, надо дать людям возможность полдня или денечек, кто хочет, отдохнуть. Поэтому в понедельник, считаю, вполне нужно гулять.
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Думаю, завтра с утра все депутаты, которые вынуждены будут идти на заседания и комиссии, они все как один, поверьте, разные фракции, поддержат такую идею, 100 процентов», — сказал Милонов.
«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию основных событий дня.
Ранее Милонов стал автором проекта о штрафах для тех, кто оскорбляет сборную России по футболу.