Чемпион Европы предложил поставить памятник Акинфееву

<img src="//img.gazeta.ru/files3/53/11822053/upload-SIZ_6495-pic905-895x505-2825.jpg">

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Испании.

«Игорь Акинфеев сыграл фантастически. Он блестяще справился с испанскими игроками, которые вели по ходу матча. Акинфеев всегда имел репутацию отличного вратаря при отражении пенальти. Пришло время для его шоу», — приводит слова Шмейхеля RT.

Реклама

Чемпион Европы 1992 года отметил, что голкиперу сборной России заслуживает памятника.

Сборная России одержала победу над командой Испании в серии послематчевых пенальти. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 2:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.