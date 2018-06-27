Аугустинсон стал лучшим игроком матча Швеция — Мексика на ЧМ-2018
Защитник немецкого «Вердера» и сборной Швеции Людвиг Аугустинсон стал лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира в России между Швецией и Мексикой, сообщает «Советский спорт».
Аугустинсон открыл счет в матче на 50-й минуте, позволив своей команде одержать победу с разгромным счетом 3:0.
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Таким образом, сборная Швеции вышла в 1/8 финала мундиаля с первого места группы F.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Швеция разгромила Мексику и вышла в плей-офф ЧМ-2018.
The @Budweiser #ManoftheMatch for #MEXSWE is Ludwig Augustinsson! pic.twitter.com/P00H3QslMK— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 27 июня 2018 г.