Аугустинсон стал лучшим игроком матча Швеция — Мексика на ЧМ-2018

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Защитник немецкого «Вердера» и сборной Швеции Людвиг Аугустинсон стал лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира в России между Швецией и Мексикой, сообщает «Советский спорт».

Аугустинсон открыл счет в матче на 50-й минуте, позволив своей команде одержать победу с разгромным счетом 3:0.

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Таким образом, сборная Швеции вышла в 1/8 финала мундиаля с первого места группы F.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Швеция разгромила Мексику и вышла в плей-офф ЧМ-2018.