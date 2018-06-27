Марадона добровольно отказался от госпитализации после матча на ЧМ-2018

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Легендарный нападающий Диего Марадона, которому стало плохо по ходу матча третьего тура чемпионата мира — 2018 между командами Аргентина и Нигерии, отказался от госпитализации по собственному желанию, сообщает «РИА Новости».

Об этом заявили врачи скорой помощи Санкт-Петербурга, которые оказывали помощь специалисту.

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«Наши сотрудники подходили к нему померить пульс. Он сказал, что медицинской помощи не требуется. Информация о госпитализации — это фейк», — сказал представитель скорой помощи.

Эту информацию подтвердили и в брестском «Динамо», где экс-наставник «альбиселесте» занимает должность председателя правления клуба.

«Насколько мне известно, он добровольно отказался от госпитализации. К клубу за помощью он не обращался, поэтому информации у нас минимум. Надеемся, что все будет хорошо», — приводит слова пресс-атташе «Динамо» Ольга Хижинкова «СЭ».

Во время матча победного матча аргентинцев Марадона находился в одной из лож стадиона «Санкт-Петербург», бурно реагирую на происходящие события в игре. По окончании встречи 57-летнему председателю правления брестского «Динамо» потребовалась помощь медиков.

Ранее Марадона объяснил причины плохого самочувствия во время матча ЧМ-2018.