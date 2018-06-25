Шведский футболист отправил жалобу на допинг-офицера в ФИФА
Футболист сборной Швеции Маркус Берг обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за конфликта с допинг-офицером, сообщает Expressen.
Отмечается, что причиной конфликта стала просьба инспектора пройти на допинг-контроль после матча со сборной Германии, однако футболист предпочел остаться для общения с журналистами.
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По правилам Берг имел право на общение со СМИ при сопровождении допинг-офицера.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 12-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее ФИФА открыла дело против немецких футбольных чиновников.