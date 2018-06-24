ФИФА открыла дело против немецких футбольных чиновников
Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дело против немецких футбольных чиновников, сообщает «РИА Новости».
Пресс-секретарь Ульрих Фойгт и менеджер Немецкого футбольного союза (DFB) Георг Бехлау спровоцировали перепалку с представителями сборной Швеции. Двое немецких чиновников, позволили себе ряд грубых жестов в сторону скамейки шведов.
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Германия вырвала победу у сборной Швеции и сохранила шансы на выход из группы.
Ранее шведский футболист получил угрозы от фанатов после матча ЧМ-2018 против Германии.