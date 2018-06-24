Тренер сборной Германии назвал матч со Швецией детективом и чистой драмой

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с командой Швеции.

«Конечно, это был практически детектив, за последние десять минут мы шли на максимальный риск, тем более у нас было численное меньшинство. Мы должны были победить любыми средствами, даже вничью нельзя было играть.

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До самого конца это была чистая драма, такое регулярно бывает в футболе. Мне было очень приятно после победного гола, тем более Кроос редко ошибается, для меня это был чрезвычайно радостный момент», — приводит слова Лева ТАСС.

Встреча между сборными Германии и Швеции, которая прошла в Сочи, завершилась со счетом 2:1 в пользу немцев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров в группе F лидирует сборная Мексики, набравшая шесть очков. Второе занимает команда Германии (три очка), опережающая Швецию по дополнительным показателям. На последней строчке располагается Южная Корея (0).