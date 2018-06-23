Футболисты сборной Дании сыграли в мяч с жителями Анапы на пляже

Футболисты сборной Дании сыграли в мяч с жителями Анапы на одном из городских пляжей, сообщает ТАСС.

Видео на своей странице в инстаграме опубликовал датский голкипер Каспер Шмейхель.

Отмечается, что футболисты отправились на пляж города Анапы, где находится база сборной, в свой выходной день.

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Следующий матч команды состоится 26 июня на московском стадионе «Лужники» со сборной Франции.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

Ранее сборная Дании сыграла вничью со счетом 1:1 с командой Австралии.

Bit of training on the beach����‍♂️⛈⚡️ #fifaworldcup

Публикация от Kasper Schmeichel (@kasperschmeichel)