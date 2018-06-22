Аргентинские болельщики перепутали Нижний Новгород с Великим

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Двое аргентинских болельщиков приехали в Великий Новгород вместо Нижнего и пропустили игру национальной сборной на чемпионате мира — 2018.

По информации Vnnews.ru, аргентинцам пришлось смотреть матч команды в баре по телевизору.

Отмечается, что болельщики купили билет в Великий Новгород и рассказали горожанам о том, что потерялись, после чего им помогли снять квартиру.

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Встреча сборной Аргентины с командой Хорватии состоялась 21 июня в Нижнем Новгороде и завершилась поражением «альбиселесте» со счетом 0:3.

Ранее китайские болельщики перепутали Волгоград с Вологдой во время чемпионата мира по футболу в России.