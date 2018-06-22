Тренер сборной Хорватии хочет сыграть в финале ЧМ-2018 с Россией
Бывший нападающий московского ЦСКА Ивица Олич, ныне входящий в тренерский штаб сборной Хорватии по футболу, поделился эмоциями после победы национальной команды над Аргентиной в матче второго тура чемпионата мира — 2018, передает «СЭ».
«Мы одержали очень важную победу. Встречались с одной из лучших сборных мира, но сумели не просто выиграть – а со счетом 3:0! Теперь, как и сборная России, будем ждать соперника по плей-офф. Там начнется самое главное», — сказал Олич.
Также экс-форвард отметил, что рад вернуться в Россию.
«Я очень рад, что после долгого перерыва снова приехал в Россию. Чемпионат мира организован замечательно, никаких вопросов. Здесь построили изумительные стадионы», — заключил тренер.
38-летний Олич играл за ЦСКА с 2003 по 2007 год. С 2017 года он является помощником главного тренера сборной Хорватии Златко Далича.
Ранее сообщалось, что защитник сборной Хорватии считает Лионеля Месси лучшим игроком мира.