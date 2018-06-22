Британские СМИ обратились в ФИФА по поводу допинг-проб игроков сборной России

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Британское издание The Telegraph обратилось в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой сообщить им количество пройденных допинг-тестов игроками сборной России на чемпионате мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Как позднее информировали в The Telegraph, изданию было отказано в оглашении количества допинг-проб, которые прошли россияне.

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«Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не можем давать комментарии о допинг-тестах во время соревнований», — заявили в ФИФА.

Сборная России победила в двух стартовых матчах мундиаля (против Саудовской Аравии и Египта) и досрочно оформила выход в плей-офф домашнего мирового первенства. 25 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют с Уругваем в заключительном матче группового этапа.

Ранее сообщалось, что выход в плей-офф ЧМ-2018 обогатил сборную России на миллионы долларов.