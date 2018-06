Японские и сенегальские болельщики самостоятельно убрали мусор на стадионе

Болельщики сборных Японии и Сенегала по футболу убрали за собой мусор после матчей своих команд на чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.

Видео уборки опубликовано в твиттере.

В стартовом матче на мундиале «синие самураи» одержали победу над Колумбией. Матч проходил на стадионе в Саранске, где после игры японцы проходили по своим секторам и собирали в мешки весь оставшийся мусор.

То же самое проделали и поклонники сенегальской сборной, чья команда обыграла Польшу на столичном стадионе «Спартак».

Ранее сообщалось, что британские СМИ считают сборную России «душой чемпионата мира».

This is my favourite moment of the World Cup so far; Japan fans picking up litter after their victory vs Columbia. The lessons in life we can take from the game. Why I support #class✅#respect✅#WorldCup pic.twitter.com/FyYLhAGDbi