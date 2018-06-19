Кинологи начали дежурство на шести станциях МЦК

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Шесть станций Московского центрального кольца (МЦК) теперь находятся под круглосуточным дежурством кинологов, сообщает ТАСС.

«Более десяти собак пород ризеншнауцер, лабрадор-ретривер, английский кокер-спаниель, бордер-колли, немецкая и бельгийская овчарки можно повстречать на самых востребованных у болельщиков станциях. Среди них «Лужники», «Деловой Центр», «Зорге», «Стрешнево», «Кутузовская» и «Площадь Гагарина», — говорится в сообщении на официальном сайте мэрии Москвы.

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Встреча чемпионата мира по футболу 2018 года в России между сборными Сенегала и Польши пройдет в Москве на стадионе «Спартак» 19 июня. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию главных событий шестого дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта около стадиона «Спартак» будет ограничено перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Сенегала и Польши.