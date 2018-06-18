ФИФА открыла дело в отношении мексиканцев о «гомофобных кричалках» во время ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/355/11805355/upload-AP_18168503398752-pic905-895x505-77243.jpg">

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении мексиканских фанатов о «гомофобных» кричалках во время матча чемпионата мира по футболу в России между Германией и Мексикой, сообщает ТАСС.

Как передает Reuters, фанаты сборной Мексики отметились кричалками гомофобного содержания в адрес немецкого голкипера Мануэля Нойера.

Реклама

Мексиканцы обыграли команду Германии со счетом 1:0.

Ранее шведские фанаты не смогли попасть на первый матч сборной на ЧМ-2018.