Швеция обыграла Южную Корею на ЧМ-2018
Сборная Швеции обыграла Южную Корею в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».
На 65-й минуте матча был назначен пенальти при помощи видеоповтора. Защитник российского «Краснодара» Андреас Гранквист был точен с 11-метровой отметки.
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18 июня состоятся еще два матча: Бельгия сыграет с Панамой, а Англия сразится с Тунисом.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.
Ранее экс-тренер московского «Динамо» рассказал, какая сборная ему понравилась на ЧМ-2018.
Чемпионат мира — 2018. Группа F. 1-й тур
Швеция — Южная Корея — 1:0
Голы: 1:0 — Гранквист (пенальти), 65.