Английский журналист нашел ключ к победе сборной России на ЧМ-2018
Журналист из Великобритании Джек Питт-Брук поделился мыслями относительно амбиций сборной России на чемпионате мира — 2018, передает Sport24.
«Есть один сюжет, который принесет России золото. Если судьи будут «убивать» всех ваших соперников. Тогда Россия станет чемпионом мира!» — сказал репортер, представляющий издание The Independent.
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Сборная России в стартовом матче на мундиале разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 19 июня против команды Египта.
Ранее сообщалось, что двух британских болельщиков высадили из поезда на Волгоград.