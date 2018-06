Стали известны стартовые составы Перу и Дании на ЧМ-2018

Стали известны стартовые составы Перу и Дании на матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает Sport24.

Перу: Педро Гальесе, Альберто Родригес, Мигель Трауко, Кристиан Рамос, Луис Адвинкула, Кристиан Куэва, Ренато Тапиа, Йошимар Йотун, Джефферсон Фарфан, Андре Каррильо, Эдисон Флорес.

Реклама

Дания: Каспер Шмейхель, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Хенрик Далсгор, Йенс Ларсен, Уильям Квист, Томас Делейни, Кристиан Эриксен, Николай Йоргенсен, Юссуф Поульсен, Пионе Систо.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Криштиану Роналду оформил 51-й хет-трик за карьеру.

We're half-way through Super Saturday!



Next up, we welcome #PER back to the #WorldCup pic.twitter.com/PAFlbO8EGi