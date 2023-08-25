В матче третьего тура чемпионата Испании по футболу «Лас-Пальмас» на своем поле принимает «Реал Сосьедад», состав которого пополнил после перехода из «Динамо» полузащитник сборной России Арсен Захарян. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Испания - Примера. 3-й тур
Матч не начался
25 августа 20:30
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
0 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Стадион «Гран Канария», Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
1-й тайм
2-й тайм
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20:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура испанской Ла Лиги «Лас-Пальмас» принимает «Реал Сосьедад», за который может дебютировать перешедший из московского «Динамо» Арсен Захарян. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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