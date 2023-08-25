25 августа 2023, 20:30 Спорт Дебют Захаряна: «Реал Сосьедад» гостит у «Лас-Пальмаса». LIVE Ла Лига. 3-й тур. «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад». ОНЛАЙН Эльвира Ондар

close 100% Владимир Астапкович/РИА Новости

В матче третьего тура чемпионата Испании по футболу «Лас-Пальмас» на своем поле принимает «Реал Сосьедад», состав которого пополнил после перехода из «Динамо» полузащитник сборной России Арсен Захарян. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Испания - Примера. 3-й тур Матч не начался 25 августа 20:30 Лас-Пальмас Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания 0 : 0 Реал Сосьедад Сан-Себастьян, Испания Стадион «Гран Канария», Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания