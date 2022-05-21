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Спорт

Битва за Кубок Германии: «Фрайбург» сражается с «Лейпцигом». LIVE

Футбол. Кубок Германии. Финал. «Фрайбург» — «Лейпциг»

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Эпизод матча «РБ Лейпциг» - «Фрайбург»

Эпизод матча «РБ Лейпциг» - «Фрайбург»

Twitter «РБ Лейпциг»
В финальном матче Кубка Германии по футболу встречаются «Фрайбург» и «Лейпциг». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Кубок Германии. Финал
Матч не начался
21 мая 21:00
Фрайбург
Фрайбург
0:0
РБ Лейпциг
Лейпциг
Стадион «Олимпиаштадион», Берлин
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию финальный матч Кубка Германии между «Фрайбургом» и «Лейпцигом». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

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