В финальном матче Кубка Германии по футболу встречаются «Фрайбург» и «Лейпциг». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Кубок Германии. Финал
Матч не начался
21 мая 21:00
Фрайбург
Фрайбург
0:0
РБ Лейпциг
Лейпциг
Стадион «Олимпиаштадион», Берлин
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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20:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию финальный матч Кубка Германии между «Фрайбургом» и «Лейпцигом». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.
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