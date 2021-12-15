Атака на атаку сейчас играют соперники. Но до бросков в створ дело не доходит, хотя попыток много.
ГОООООООООООООООООООЛ! Александр Елесин — 2:1! Очень быстро ответили подопечные Жамнова. Шипачев привез шайбу в чужую зону, где красиво разыграли с выводом на бросок от синей линии защитника Елесина, чей бросок был неприятным, но, кажется, не самым сложным. Погги не справился.
ГОООООООООООООООООЛ! Брэндон Гормли — 1:1! Сборная Канады выиграла вбрасывание в зоне России, шайбу быстро доставили Гормли, который простым, но очень точным броском с кистей в дальний угол от синей линии пробил Федотова, восстановив равновесие в счете.
Дамир Шарипзянов за подножку у борта в своей зоне отправился в штраф-бокс. Вот и первое канадское большинство.
Немножко забыли про ворота соперники, но в итоге канадцы хорошую атаку провели с пасом под ворота и переводом на пятак. Правда, бросить в итоге им так и не дали.
Плотников ворвался с шайбой в чужую зону и полетел на защитника. Попытался бросить из-под него, но бросок не прошел.
А вот теперь отличная смена от сборной Канады, зажавшей нас в нашей зоне. Правда, до голевого момента дело не дошло. Еще и убежали россияне 2 в 1, но Толчинский сфальшивил в передаче.
Здорово давила сборная России оставшуюся минуту большинства. Один раз могучий щелчок Войнова отразил Погги, а потом канадский голкипер вытащил бросок Шипачева из правого круга вбрасывания. Шайба отскочила на пятак вне поля зрения вратаря с пустым углом ворот, но добить не вышло. В полном составе сборная Канады.
Яркий первый период. Канадцы начали очень бодро, но в целом именно сборная России давила и доминировала. Ну и подопечные дебютирующего в качестве главного тренера национальной команды Алексея Жамнова смогли открыть счет. Ждем вторую 20-минутку.
Сирена извещает об окончании первого периода. Второй начнется с минуты большинства сборной России.
Шипачев после входа в зону показал бросок, а сам отдал под синюю Кадейкину, чей щелчок попал в защитника Канады. Но шайба отскочила к Войнову, который могуче зарядил из левого круга — над перекладиной.
Классную атаку провели подопечные Алексея Жамнова, и Тревор Мерфи не выдержал, ударив соперника в своей зоне у борта клюшкой в спину. Второе большинство сборной России.
По-настоящему закрепились россияне в чужой зоне только в последние 30 секунд большинства, но успели создать момент после передачи под ворота. Правда, акцентированного броска с пятака не получилось, ну а Погги отбил шайбу. В полном составе канадцы.
Никите Нестерову досталось клюшкой по лицу, а что Даниэль Одетт, сыгравший очень неаккуратно, отправился в штраф-бокс на две минуты. Первой в матче большинство сборной России.
Федотов отразил хлесткий бросок по своим воротам, и тут же российские хоккеисты убежали вдвоем на одного защитника. Чибисов не стал делиться шайбой с партнером и бросил сам — Погги на месте.
Неприятную и достаточно долгую позиционную атаку провела сборная Канады, но до реальной угрозы дело все же не дошло.
Коршков оказался на ударной позиции в зоне Канады справа и хлестко зарядил с кистей, но рядом с дальней штангой.
Кирилл Марченко убежал один в ноль, пусть защитники и висели на плечах, но Погги отразил и первый бросок, и добивание все того же Марченко!
Погги тащит мощный щелчок Войнова от синей линии после вбрасывания! А Каюмову не позволили добавить с пятака.
Федотов делает еще один сейв, справляясь с выстрелом Бека, но на добивании первым оказывается Спунер — снова наш голкипер хорош!
Федотов блином отражает неприятный бросок Одетта. Силы не хватило выстрелу, чтобы доставить нашему вратарю больше проблем.
Звено Анисимова провело хорошую атаку, но шайба после прострела прошла через вратарскую, и никто ее не подправил.
ГОООООООООООООООООООЛ! Егор Коршков — 1:0! Анисимов выиграл вбрасывание, Каюмов переадресовал шайбу на пятак, а оттуда с Погги разобрался Коршков!
Два в одного убегали канадцы, но российский капитан Яковлев шикарно положил клюшку на лед и прервал передачу.
Очень опасный бросок Бека под блин Федотову, но тот потащил. А потом был еще прорыв О'Делла, но его выстрелу, тоже опасному, не хватило точности.
Вот тут можно посмотреть состав Канады на турнир.
Ready for Russia!— Hockey Canada (@HockeyCanada) December 13, 2021
Meet the 26 players who will wear the with Canada's National Men's Team at the Channel One Cup in Moscow this week.
ROSTER https://t.co/fGnoIha79U#OurGameIsBack
Состав сборной России на сегодняшний матч.
Есть состав на стартовый матч Кубка Первого канала! Готовимся поддерживать команду и смотреть игру — с трибун, по Первому и на https://t.co/hVuJjUSFTb #россиявмоемсердце pic.twitter.com/NaTetDRZxk— Хоккей России (@russiahockey) December 15, 2021
С одной стороны, это вроде бы всего лишь Евротур, с другой, сегодняшний матч очень важен. Ситуация с коронавирусом по-прежнему очень нестабильна и еще и обострилась в последние недели, так что нет никаких гарантий в поездке игроков из НХЛ на Олимпийские игры. Собственно, именно поэтому сборная России на Кубке Первого канала предстанет в столь боевом составе — это смотр. И Канада держит в уме возможный отказ НХЛ, а потому попросилась на турнир, чтобы тут обкатать потенциально олимпийскую команду.