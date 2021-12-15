18:20

С одной стороны, это вроде бы всего лишь Евротур, с другой, сегодняшний матч очень важен. Ситуация с коронавирусом по-прежнему очень нестабильна и еще и обострилась в последние недели, так что нет никаких гарантий в поездке игроков из НХЛ на Олимпийские игры. Собственно, именно поэтому сборная России на Кубке Первого канала предстанет в столь боевом составе — это смотр. И Канада держит в уме возможный отказ НХЛ, а потому попросилась на турнир, чтобы тут обкатать потенциально олимпийскую команду.