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Спорт

Все решил овертайм: Финляндия обыграла Россию

Финляндия выиграла Кубок Первого канала

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»
В своем последнем матче домашнего Кубка Первого канала одержавшая три победы подряд сборная России встретилась с Финляндией. Встреча завершилась в овертайме, итоговый счет поединка — 3:2 в пользу финской команды, которая выигрывает турнир. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
Окончен
19 декабря 15:30
Россия
2 : 3
Финляндия
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва
Главный судья: Мартин Франё  (Чехия), Максим Сидоренко  (Минск, Беларусь)
1-й период

18'27" Мереля

2-й период

35'37" Минулин

3-й период

56'22" Войнов

44'04" Маннинен

Дополнительное время

64'30" Маннинен

Трансляция
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18:10

Достаточно нервная игра выдалась, которая дошла до овертайма, а там уже решил случай и пустые ворота. «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

'65

И, соответственно, тут же звучит сирена, свидетельствующая об окончании матча. Увы, очень обидно, но результат таков — сборная Финляндии в овертайме переигрывает сборную России со счетом 3:2 и забирает Кубок Первого канала.

'65

ГОЛ! Финляндия забивает в пустые ворота! На последних секундах Маннинен вырывается в одиночестве вперед, а там пустые ворота, и не успевает остановить его защита.

'64

А теперь опасно у России! Отличная атака прошла у команды, а вот финальный удар не получился у Гусева.

'63

Продолжают очень опасно и остро давить финны, но выводят они шайбу. Под их контролем пока все.

'62

Ох, какой же момент создает Финляндия! Шайба летит в штангу, а следом к Федотову.

'62

Россия снимает вратаря! Ох! Гусев на несколько секунд появляется на площадке.

'61

Бросается в атаку сборная России, но отлично там играет Маннинен.

'61

Поехали! Овертайм.

'60

Сирена на окончание третьего периода! Впереди овертайм!

'60

Минулин рванулся в одиночестве вперед, но там его останавливают.

'59

Попеременно сейчас обмениваются атаками команды.

'58

Рванулись финны в атаку, что неудивительно. Жаркая борьба завязывается.

'57

Все, возобновлена игра. Гол засчитан, все хорошо, счет равный.

'57

Так, а вот и все у нас в этом моменте. Челлендж теперь берет тренер финской команды.

'57

ГОЛ ЗАСЧИТАН! ДА! СРАВНИВАЕТ СБОРНАЯ РОССИИ В БОЛЬШИНСТВЕ, ВОЙНОВ — АВТОР ШАЙБЫ!

'57

Очень долго разбирают эпизод. Волнительно.

'57

Смотреть идет арбитр. Очень сложный момент. Рассматривают на предмет помехи вратарю.

'57

Странный момент. Почему отмена? Шайба пересекла линию ворот, казалось, что нарушений не было.

'57

А так обидно! Войнов бьет издали по воротам, кажется, что забивает, бросаются праздновать игроки сборной России, но гол судья отменяет.

'56

За минуту не удается России что-то придумать у чужих ворот.

'55

Две минуты штрафа получает игрок финской команды Сеппала за атаку хоккеиста, не владеющего шайбой.

'54

Немного начинают тянуть время финские хоккеисты.

'53

Опаснейший момент от Войнова, но голкипер справляется.

'52

Прекрасная передача от Плотникова, и было очень, очень опасно.

'51

Какой момент у сборной России! Отличная атака прошла у Шарипзянова, обыгрался он с Кадейкиным, который мог забить, но голкипер останавливает шайбу.

'50

Вновь спасает Федотов! Но потеряла Россия свое преимущество, которое было в начале периода, снова ввязались в финскую игру.

'49

Каски бросает опасно, и показалось, что после рикошета шайба может попасть в сетку, но обошлось.

'48

Два в одного пытались финны создать атаку, но вовремя успели остановить их.

'47

Кирилл Марченко прорывается ближе к воротам, но Маннинен накрывает его.

'46

Чуть активизировались финны, стали прессинговать куда активнее.

'45

ГОООЛ! Маннинен! Пользуется Финляндия своим преимуществом, буквально проталкивает игрок финской команды шайбу в ворота Федотова.

'44

Кадейкин сейчас очень жестко встречает соперника, за что получает двухминутный штраф.

'43

Волна за волной идут российские атаки, сейчас от преимущества Финляндии практически ничего не осталось.

'42

Поддавили российские хоккеисты финнов, шайба в штангу попадает снова.

'41

Как сейчас было опасно у Марченко! Непредсказуемо для финнов пошел в атаку, но шайба попадает в штангу.

'41

Стартовал третий период!

'40

Завершается второй период! В эти двадцать минут активнее выглядела сборная России, что привело к заброшенной шайбе. В итоге счет равный — 1:1, впереди все самое интересное.

'40

Оттерла защита российская финнов от шайбы за воротами, однако продолжают атаку финны. Но Федотов играет уверенно, забирая шайбу.

'38

Какой моментище! Пыталась додавить сборная, но в итоге шайба будто бы зависла, но так и не перевалилась через финского голкипера.

'37

Гораздо активнее в прессинге сейчас российские хоккеисты, борются в чужой зоне, стараясь развить атаки.

'36

ГОООООООООООЛ! Да! Сравнивает сборная России! Артем Минулин забивает после прекрасно разыгранной позиционной атаки российской команды.

'34

Добавляют российские хоккеисты во втором периоде, вынуждая финнов ошибаться.

'33

Ну как сейчас не забивает сборная России?! Гусев вырывается вперед, выходит один на один, но переиграть вратаря не сумел, а следом добивание не получается.

'32

Атака России вновь ничем не заканчивается, но и уйти в контратаку финская команда не сумела.

'30

Не могут пока российские хоккеисты найти ключ к финским воротам.

'29

Отличный удар от Войнова, но не проходит удар сквозь финского хоккеиста.

'28

Очень цепко и вязко играют финны в обороне, практически ничего не получается у российских хоккеистов.

'27

Пробрасываются финны. Держит чуть больше шайбу сборная России.

'26

Успевает Григоренко остановить финскую атаку три в три.

'25

Грицюк! Опаснейший момент создает Россия! Но справляется защита финской команды.

'23

Федотов! Потрясающий сэйв российского голкипера! А еще Россия получает командный штраф за численное нарушение состава.

'22

Без бросков обошлось в этом большинстве. Ничего не смогла сборная России создать в своем преимуществе.

'21

Россия начинает в численном преимуществе. В концовке первого периода игрок финской сборной был удален на 2 минуты за подножку.

'21

Стартовал второй период! Поехали, ждем победы от российской команды.

'20

Звучит сирена на перерыв! 0:1 проигрывает сборная России. Достаточно равный по началу был матч, а потом финны начали активнее навязывать борьбу в российской зоне, что привело к единственной пока заброшенной шайбе в матче. Отдохнем!

'20

В атаке проводят последние минуты финны, Федотов спасает.

'19

ГОООЛ! Мерели заталкивает шайбу в российские ворота после затяжной атаки финской сборной. Буквально между ног голкипера со второй попытки удается финну проткнуть шайбу.

'18

Грицюк полетел в свободную зону, но успевают его накрыть.

'17

Очень неплохой отрезок провели россияне. Марченко получает скидку и пытается пробить, но не очень удачно получается.

'15

Попеременно обмениваются атаками команды, и шансы открыть счет есть у обеих сборных.

'14

Набрасывают финны, было достаточно опасно, открыта была защита, но справились. Однако продолжается атака Финляндии.

'13

Атака сходу получается у России, но вот завершение не получается, к сожалению.

'12

Очень равная игра, и шансы были у тех и у других. Семенов классно переводит на Толчинского, но защита справляется.

'10

Быстрое начало атаки у России ни к чему не приводит, финны шайбу перехватывают и убегают в контратаку.

'9

Очень вязко играет финская команда — как в атаке, так и в защите. Не дают финские хоккеисты набрать ход россиянам.

'8

Какой момент у России! Спасает сейчас финский голкипер свою команду после опаснейшего момента. А ведь казалось, что шайба уже в воротах...

'7

Три в три проходит атака у Финляндии, но бросок оказался совсем неподготовленным и не создал проблем для российской защиты.

'6

Хорошая диагональ проходит на Семенова, доставили шайбу в зону Финляндии дважды, но следом голкипер забирает шайбу в ловушку.

'5

Отбивается сборная России, а финны достаточно опасно атакуют.

'4

Достаточно неприятный момент создает Манинен, бросая в сторону наших ворот. А следом финн выигрывает вбрасывание.

'3

Динамичный хоккей сейчас на площадке. Идут вчетвером финны в атаку, но забираются в офсайд.

'2

Красивый момент создают российские хоккеисты, теряется чуть финский голкипер, но до удара опасного дело не доходит.

'1

Первый момент попыталась создать сборная России. Никишин поборолся в чужой зоне.

'1

Звучит сирена! Поехали, начинаем!

15:31

Напомним, что победитель турнира решится в этом матче. Обе команды подошли к этому поединку без поражений.

15:29

Пресс-служба сборной России по хоккею показала форму команды на заключительный матч Кубка Первого канала против Финляндии. Россияне выступят в ретро-форме 1964–1968 годов.

«Прообразом стал комплект, в котором сборная СССР выступала в 1964–1968 годах. В этот период команда не знала поражений на чемпионатах мира и завоевала два Олимпийских золота — в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968!», — сообщает пресс-служба.

15:25

Вот в таком составе сборная России начнет матч против Финляндии:

Федотов (Билялов);

Чистяков — Нестеров, К. Марченко — Кадейкин — Чибисов;

Телегин — А. Марченко, Гусев — Карнаухов — Григоренко;

Никишин — Минулин, Толчинский — Семенов — Грицюк;

Шарипзянов, Каменев — Ткачев — Галимов — Плотников.

15:20

Матч начнется в 15.30 мск.

15:15

В своем заключительном матче Кубка Первого канала сборная России по хоккею встречается с командой Финляндии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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