Достаточно нервная игра выдалась, которая дошла до овертайма, а там уже решил случай и пустые ворота. «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!
И, соответственно, тут же звучит сирена, свидетельствующая об окончании матча. Увы, очень обидно, но результат таков — сборная Финляндии в овертайме переигрывает сборную России со счетом 3:2 и забирает Кубок Первого канала.
ГОЛ! Финляндия забивает в пустые ворота! На последних секундах Маннинен вырывается в одиночестве вперед, а там пустые ворота, и не успевает остановить его защита.
А теперь опасно у России! Отличная атака прошла у команды, а вот финальный удар не получился у Гусева.
А так обидно! Войнов бьет издали по воротам, кажется, что забивает, бросаются праздновать игроки сборной России, но гол судья отменяет.
Две минуты штрафа получает игрок финской команды Сеппала за атаку хоккеиста, не владеющего шайбой.
Какой момент у сборной России! Отличная атака прошла у Шарипзянова, обыгрался он с Кадейкиным, который мог забить, но голкипер останавливает шайбу.
Вновь спасает Федотов! Но потеряла Россия свое преимущество, которое было в начале периода, снова ввязались в финскую игру.
Каски бросает опасно, и показалось, что после рикошета шайба может попасть в сетку, но обошлось.
ГОООЛ! Маннинен! Пользуется Финляндия своим преимуществом, буквально проталкивает игрок финской команды шайбу в ворота Федотова.
Волна за волной идут российские атаки, сейчас от преимущества Финляндии практически ничего не осталось.
Как сейчас было опасно у Марченко! Непредсказуемо для финнов пошел в атаку, но шайба попадает в штангу.
Завершается второй период! В эти двадцать минут активнее выглядела сборная России, что привело к заброшенной шайбе. В итоге счет равный — 1:1, впереди все самое интересное.
December 19, 2021
Оттерла защита российская финнов от шайбы за воротами, однако продолжают атаку финны. Но Федотов играет уверенно, забирая шайбу.
Какой моментище! Пыталась додавить сборная, но в итоге шайба будто бы зависла, но так и не перевалилась через финского голкипера.
Гораздо активнее в прессинге сейчас российские хоккеисты, борются в чужой зоне, стараясь развить атаки.
ГОООООООООООЛ! Да! Сравнивает сборная России! Артем Минулин забивает после прекрасно разыгранной позиционной атаки российской команды.
ГОЛ! 1:1! Григоренко прошил Сятери, но попал в штангу, а тот подумал, что шайба у него под мышкой. "Ага" – подумал Паша Карнаухов и поразил пустые ворота#RUSFIN #россиявмоемсердце— Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2021
Ну как сейчас не забивает сборная России?! Гусев вырывается вперед, выходит один на один, но переиграть вратаря не сумел, а следом добивание не получается.
Очень цепко и вязко играют финны в обороне, практически ничего не получается у российских хоккеистов.
Федотов! Потрясающий сэйв российского голкипера! А еще Россия получает командный штраф за численное нарушение состава.
Без бросков обошлось в этом большинстве. Ничего не смогла сборная России создать в своем преимуществе.
Россия начинает в численном преимуществе. В концовке первого периода игрок финской сборной был удален на 2 минуты за подножку.
Звучит сирена на перерыв! 0:1 проигрывает сборная России. Достаточно равный по началу был матч, а потом финны начали активнее навязывать борьбу в российской зоне, что привело к единственной пока заброшенной шайбе в матче. Отдохнем!
December 19, 2021
ГОООЛ! Мерели заталкивает шайбу в российские ворота после затяжной атаки финской сборной. Буквально между ног голкипера со второй попытки удается финну проткнуть шайбу.
Ситуация такая: финны не мытьём так катаньем завезли шайбу в наши ворота. 0:1 уступаем, полторы минуты до перерыва#RUSFIN #россиявмоемсердце— Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2021
Очень неплохой отрезок провели россияне. Марченко получает скидку и пытается пробить, но не очень удачно получается.
Набрасывают финны, было достаточно опасно, открыта была защита, но справились. Однако продолжается атака Финляндии.
Очень равная игра, и шансы были у тех и у других. Семенов классно переводит на Толчинского, но защита справляется.
Быстрое начало атаки у России ни к чему не приводит, финны шайбу перехватывают и убегают в контратаку.
Очень вязко играет финская команда — как в атаке, так и в защите. Не дают финские хоккеисты набрать ход россиянам.
Какой момент у России! Спасает сейчас финский голкипер свою команду после опаснейшего момента. А ведь казалось, что шайба уже в воротах...
Три в три проходит атака у Финляндии, но бросок оказался совсем неподготовленным и не создал проблем для российской защиты.
Хорошая диагональ проходит на Семенова, доставили шайбу в зону Финляндии дважды, но следом голкипер забирает шайбу в ловушку.
Достаточно неприятный момент создает Манинен, бросая в сторону наших ворот. А следом финн выигрывает вбрасывание.
Красивый момент создают российские хоккеисты, теряется чуть финский голкипер, но до удара опасного дело не доходит.
Напомним, что победитель турнира решится в этом матче. Обе команды подошли к этому поединку без поражений.
Пресс-служба сборной России по хоккею показала форму команды на заключительный матч Кубка Первого канала против Финляндии. Россияне выступят в ретро-форме 1964–1968 годов.
«Прообразом стал комплект, в котором сборная СССР выступала в 1964–1968 годах. В этот период команда не знала поражений на чемпионатах мира и завоевала два Олимпийских золота — в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968!», — сообщает пресс-служба.
Заключительный матч на Кубке Первого канала сыграем в белой форме— Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2021
Прообразом стал комплект, в котором сборная СССР выступала в 1964-1968 годах. В этот период команда не знала поражений на чемпионатах мира и завоевала два Олимпийских золота – в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968! pic.twitter.com/AtNZudxv3q
Вот в таком составе сборная России начнет матч против Финляндии:
Федотов (Билялов);
Чистяков — Нестеров, К. Марченко — Кадейкин — Чибисов;
Телегин — А. Марченко, Гусев — Карнаухов — Григоренко;
Никишин — Минулин, Толчинский — Семенов — Грицюк;
Шарипзянов, Каменев — Ткачев — Галимов — Плотников.