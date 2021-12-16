Сборная России выиграла очень тяжелую игру благодаря единственной шайбе Вячеслава Войнова, которую организовали Владимир Ткачев и, особенно, Никита Гусев. Пока под руководством Жамнова у национальной команды стопроцентный результат. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Заменила Швеция Хелльберга шестым полевым игроком. И защитник «трех корон» не смог закрыть зону. Офсайд.
Тимашов набросил на ворота. Федотов поймал и хотел быстро отдать партнеру, но не вышло, так как Ведин уже накатывал.
Прекрасную передачу через российскую зону нарисовал де ла Роуз, и Стромвалль бросал из выгодной позиции. Федотов спас.
Выиграла сборная Швеции вбрасывание в российской зоне и провели быструю позиционную атаку с щелчком от правого борта по свободному пространству — Федотов все видел и поймал в ловушку.
Из средней зоны броском в створ запускают шведы шайбу в российские владения. Федотов спокойно ловит.
Марченко в углу площадки получил шайбу от шведского защитника в подарок, выкатился на ворота и бросил с острого угла — Хелльберг!
Момент был у Ткачева, но Хелльберг отразил. Владимир сам подобрал, прокатился за воротами и отдал на синюю линию под бросок Елесину — снова голкипер «Тре крунур» на месте.
Сборная России продолжает навязывать борьбу на каждом участке площадке и скорее владеет сейчас инициативой. Шведы выглядят немного обескураженными.
ГООООООООООООООООООООООООООЛ! Вячеслав Войнов — 0:1! Ткачев затащил шайбу в чужую зону, придержал шайбу и отдал Гусеву. Тот мог бросать, но придержал шайбу и отпасовал на дальнюю штангу, куда накатывал Войнов. Диск заметался между коньками шведских защитников, а потом Войнов смог послать его в пустой угол, выиграв момент.
Активная игра со стороны обеих команд, но сборная Швеции в последние пару минут выглядит получше, создавая много трудностей российской обороне.
Острая контратака сборной Швеции, в которой Федотов щитком отразил бросок с близкого расстояния.
По-прежнему очень равный и напряженный хоккей. И нет заброшенных шайб. В чью сторону качнутся весы? Ждем третий период.
Сборная Швеции провела позиционную атаку, но Федотов отразил могучий щелчок от синей линии, несмотря на трафик.
Красиво сборная России разыгрывала большинство, но в итоге так и не бросила по воротам. В полном составе Швеция.
Адам Альмквист нарушил правила и отправился в штраф-бокс. Второе большинство сборной России в матче.
Грубейшая ошибка в своей зоне, закончившаяся потерей и атакой Стромвалля на ворота по чистому льду — Федотов молодцом!
Сначала очень жарко было на пятаке сборной России, но отбились. Потом в ответной атаке Хелльберг парировал мощный щелчок Яковлева от синей. И дальше уже в шведском выпаде Ларссон не смог обработать передачу де ла Роуза подкидкой, оставшись на пятаке перед Федотовым!
Долгая позиционная атака шведов, по ходу которой Грицюк потерял клюшку, но потом сумел подобрать. Тем не менее держали сборную России в зоне плотно, и все закончилось щелчком в створ от синей — Федотов взял ловушкой достаточно спокойно.
Не выпустили шайбу из шведской зоны и довели до щелчка Нестерова в касание от синей в трафик. Но шайба прямым ходом прилетела в Хелльберга, который сыграл надежно и зафиксировал.
И вдогонку два подряд опаснейших момента с бросками сборная России создала — Хелльберг прекрасен.
Шикарный момент! Плотникова вывели на убойную позицию, а он решил сыграть еще хитрее, отпасовав накатывавшему Чибисову. Тому не дали толком бросить, но в итоге форвард чуть с шайбой перед пустым углом ворот не оказался.
Очень опасный отрезок от номинальных хозяев матча, а по факту гостей. Еще пара шансов была у «Тре крунур», но не от синей линии, ни из левого круга вбрасывания в створ не попали.
Момент! Чибисов ворвался по левому краю в зону с шайбой, срезал по пути к воротам в центр и бросил в дальний угол — среагировал Хелльберг на неприятный выстрел.
Классная атака сборной России. Гусев протащил по правому борту и сделал фирменный тонкий и умный пас на пятак, откуда Морозов бросал в касание — Хелльберг выручил.
Очень активное начало второго периода от сборной Швеции, но чего-то прям страшного не происходит пока у ворот Федотова.
Интересная и довольно равная игра была в первом периоде. У России шансов было чуть побольше, но в целом обе команды смотрятся надежно пока. Счет не открыт по делу. Ждем продолжения.
Очень жесткий и чистый силовой прием привел к травме Юакима Нюгорда, И это он успел увернуться. Вообще плечом в голову сопернику попал Чистяков, но арбитры пропустили.
Карнаухова нашли классным пасом под чужую синюю линию. Наш форвард красиво и уверенно обкатил защитника. Последовал броско — Хелльберг сложился и поймал.
Швеция ответила своей позиционной атакой. Минуту продержали шайбу в нашей зоне, а потом Федотов достаточно спокойно на своего отразил щелчок Ханссона в касание от синей.
Быстро атакуют обе команды. Но вот Россия наконец встала в позиционку. Правда, на бросок выйти долго не удавалось. В итоге от синей набросил Никишин, было подправление, но Хелльберг справился. И чуть позже еще Нестеров от синей зарядил. Неудачно.
Шикарно разыграли, вывели на чистый бросок с «усов» от левого круга вбрасывания подключившегося Семена Чистякова — попал в Хелльберга.
Много борьбы. После наброса Елесина шайба опять не долетает до ворот, попадая в единственного остававшегося на пути защитника.
К Галимову отскочила шайба в так называемый «хай-слот» (тот же дальний пятак) в зоне шведов, но после броска форвардов диск застрял в шведских клюшках и не дошел до Хелльберга.
После сейва Федотова шайба отскакивает на дальний пятак, и уже Ридак добавлял. Наш голкипер на месте, хотя пришлось потрудиться.
Очень напряженно было на пятаке перед воротами Федотова, который не сумел накрыть шайбу. Едва Тимашов не затолкал в наши ворота.
В довольно комфортном режиме для сборной России прошли эти две минуты. В полном составе наша команда. Ничего шведы не создали.
Первая затяжная позиционная атака сборной Швеции, и все это заканчивается подножкой от Сергея Плотникова. «Тре крунур» чуточку поиграли вшестером, а теперь будут пытаться реализовать большинство.
В полном составе шведы, но вскоре у Семенова возникает чистый выход 1 в 0. Метил в девятку, но Хеллберг вытащил плечом!
Почти две минуты Россия очень опасно держала шведов в их зоне. Несколько острейших бросков было с розыгрыша, а в итоге Хелльберг выловил выстрел Шипачева.
И тут же Эмиль Ларссон неоднозначное нарушение совершает, отправляясь в штраф-бокс. Сразу большинство у сборной России.
Сегодня в составе сборной России есть изменения. Не играют Коршков, Анисимов, Кадейкин и Григоренко, а вместо них в составе Гусев, Ткачев, Морозов и Грицюк. Это нападающие. Ну и в обороне вместо Алексея Марченко Чистяков.
На Кубке «Карьялы» сборная России шведам уступила (2:4), а Кубок Первого канала начала вчера с победы над Канадой (4:3). Для «Тре крунур» это будет первая встреча турнира.
Состав сборной России на сегодняшнюю встречу.
Состав на матч со шведами на Кубке Первого канала. Стартовое вбрасывание в 18:30 по мск!— Хоккей России (@russiahockey) December 16, 2021
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