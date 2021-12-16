18:30

Сегодня в составе сборной России есть изменения. Не играют Коршков, Анисимов, Кадейкин и Григоренко, а вместо них в составе Гусев, Ткачев, Морозов и Грицюк. Это нападающие. Ну и в обороне вместо Алексея Марченко Чистяков.