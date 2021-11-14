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Спорт

Спасти ситуацию: Россия обыгрывает Чехию. LIVE

Евротур. Кубок Карьяла. Третий тур. Чехия — Россия. ОНЛАЙН

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Эмиль Галимов (Россия) в матче чемпионата мира по хоккею — 2021

Эмиль Галимов (Россия) в матче чемпионата мира по хоккею — 2021

РИА Новости
На Кубке Карьяла сборная России потерпела уже два поражения — от Финляндии и Швеции. В третьем матче турнира российские хоккеисты встречаются с Чехией. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
2-й период
14 ноября 14:30
Чехия
0 : 3
Россия
Стадион «Хартвалл-Арена», Хельсинки
Главный судья: Ласси Хейккинен  (Финляндия), Линус Элунд  (Швеция)
1-й период

03'16" Елесин

17'18" Воронков

2-й период

22'29" Воронков

3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'27

Динамично проходят последние минуты, держит Россия шайбу большую часть времени под своим контролем. Очень неплохой отрезок.

'25

Разными звеньями пытается Россия шайбу держать, но чехи атакуют тоже.

'24

Очень неплохо проводит начало второго периода сборная России. Контролирует шайбу.

'23

А нет, все-таки на Воронкова шайба записана.

'23

ГОООООООООООЛ! Третья шайба влетает в ворота Чехии, и это Мичков! По щитку «затекла» шайба в чешские ворота, прекрасно сыграла российская атака.

'22

Весьма неплохо провела Россия это меньшинство, практически ничего не позволили Чехии создать.

'21

Выиграла Россия вбрасывание в средней зоне, но Чехия быстро сумела перевести снаряд на российскую половину.

'21

Начинаем второй период! Напомним, что Россия начнет в меньшинстве после удаление Мухамадуллина.

'20

Звучит сирена на перерыв! Отлично сборная России провела первый период, дважды воспользовалась большинством. 2:0 в матче.

'20

А вот и первое удаление у России. Мухамадуллин за поднятую клюшку отправляется на две минуты.

'19

Бросается в атаку Чехия после второй пропущенной шайбы, но и Россия не расслабляется и проводит еще одну атаку в численном большинстве.

'18

ГОООООООЛ! И снова Россия пользуется большинством! Воронков отлично принял передачу от Хуснутдинова и сильно бросил на дальнюю штангу.

'17

Пытаются что-то придумать россияне в чужой зоне, но пока ничего опасного не получается.

'16

Матвей Мичков, который в прошлом матче забросил шайбу в стиле лакросс, сейчас тоже попытался создать неплохой момент. А Коусал зарабатывает двухминутный штраф.

'15

И снова опасный момент создают чехи. Затаскивают шайбу в глубину зоны и делают передачу за спину, вводя в заблуждение соперников.

'14

Опасный момент мог бы возникнуть, теряют россияне шайбу из вида, но спасает защита Шугаева и ворота.

'13

Задержались российские хоккеисты в зоне соперника. Правда, к опасным моментам это пока не приводит.

'12

Проигрывает Россия вбрасывание в своей зоне, позволяя бросать по своим воротам.

'11

Пока спокойно справляется российская оборона.

'10

Бросают издалека чехи, идет добивание, но Шугаев уверенно забирает шайбу.

'9

Весьма неплохо смотрятся контратаки сборной России. Весьма неплохо поменялись звенья, шайба оставалась в зоне соперника.

'8

Атака два в одного проходит у России, но не получается бросок у Абрамова. А тем временем задержаться надолго в российской зоне у чехов не получается.

'7

Попеременно обмениваются проходами к воротам сборные, но атаки Чехии сейчас выглядят поострее.

'6

Чехи все увереннее и увереннее тащат шайбу в российскую зону, вынуждена Россия обороняться по большей части.

'5

Чехи выигрывают вбрасывание в российской зоне и немного стреляют по воротам, но пока без попаданий в створ.

'4

ГООООООООЛ! А вот и сработала большинство! Прижали чехов к своим воротам, и Елесин получил передачу и вложился в удар. Не успел сложиться голкипер.

'3

Пока ничего в большинстве не могут создать российские хоккеисты, и даже подобраться к воротам не удается.

'2

А вот и первое удаление у Чехии. Фолит Яшек и отправляется на две минуты на скамейку.

'1

Чехия начала с атаки, вынуждены обороняться российские хоккеисты.

'1

Поехали, матч стартовал! Ждем первой победы от сборной России!

14:25

А вот так выглядит состав российской сборной на матч с Чехией. Тут стоит отметить замену вратаря — Ярослав Аскаров на лед не выйдет с первых минут.

Шугаев (Аскаров); Никишин — Смирнов, Воронков — Хуснутдинов — Рашевский; Мухамадуллин — Елесин, Вовченко — Галимов — Мичков; Чистяков — Грудинин, Тертышный — Зинченко — Чибриков; Коромыслов, Свечков — Пономарёв — Гуслистов — Абрамов.

14:20

Матч начнется в 14.30 по московскому времени.

14:15

Добрый день, уважаемые любители хоккея! В третьем матче Кубка Карьяла сборная России, уже потерпевшая два поражения, встречается с командой Чехии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.

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