Динамично проходят последние минуты, держит Россия шайбу большую часть времени под своим контролем. Очень неплохой отрезок.
ГОООООООООООЛ! Третья шайба влетает в ворота Чехии, и это Мичков! По щитку «затекла» шайба в чешские ворота, прекрасно сыграла российская атака.
Выиграла Россия вбрасывание в средней зоне, но Чехия быстро сумела перевести снаряд на российскую половину.
Звучит сирена на перерыв! Отлично сборная России провела первый период, дважды воспользовалась большинством. 2:0 в матче.
Бросается в атаку Чехия после второй пропущенной шайбы, но и Россия не расслабляется и проводит еще одну атаку в численном большинстве.
ГОООООООЛ! И снова Россия пользуется большинством! Воронков отлично принял передачу от Хуснутдинова и сильно бросил на дальнюю штангу.
Матвей Мичков, который в прошлом матче забросил шайбу в стиле лакросс, сейчас тоже попытался создать неплохой момент. А Коусал зарабатывает двухминутный штраф.
И снова опасный момент создают чехи. Затаскивают шайбу в глубину зоны и делают передачу за спину, вводя в заблуждение соперников.
Опасный момент мог бы возникнуть, теряют россияне шайбу из вида, но спасает защита Шугаева и ворота.
Задержались российские хоккеисты в зоне соперника. Правда, к опасным моментам это пока не приводит.
Весьма неплохо смотрятся контратаки сборной России. Весьма неплохо поменялись звенья, шайба оставалась в зоне соперника.
Атака два в одного проходит у России, но не получается бросок у Абрамова. А тем временем задержаться надолго в российской зоне у чехов не получается.
Чехи все увереннее и увереннее тащат шайбу в российскую зону, вынуждена Россия обороняться по большей части.
Чехи выигрывают вбрасывание в российской зоне и немного стреляют по воротам, но пока без попаданий в створ.
ГООООООООЛ! А вот и сработала большинство! Прижали чехов к своим воротам, и Елесин получил передачу и вложился в удар. Не успел сложиться голкипер.
Пока ничего в большинстве не могут создать российские хоккеисты, и даже подобраться к воротам не удается.
А вот так выглядит состав российской сборной на матч с Чехией. Тут стоит отметить замену вратаря — Ярослав Аскаров на лед не выйдет с первых минут.
Шугаев (Аскаров); Никишин — Смирнов, Воронков — Хуснутдинов — Рашевский; Мухамадуллин — Елесин, Вовченко — Галимов — Мичков; Чистяков — Грудинин, Тертышный — Зинченко — Чибриков; Коромыслов, Свечков — Пономарёв — Гуслистов — Абрамов.