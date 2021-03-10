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Трансляция
С конца
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'61
'59
'56
'55
'54
Че Адамс в контратаке добежал до штрафной «горожан», но там нарвался на отбор Зинченко!
'52
Справились «святые» с подачей от углового флажка в штрафную — не отдали гости второй этаж.
'50
«Сити» и не думает отдавать мяч сопернику. «Саутгемптон» сидит дома и не высовывается.
'49
Фоден плотный удар нанёс из-за штрафной — Маккарти отразил мяч в сторону от ворот!
'48
Бернарду Силва не обработал мяч в штрафной гостей, не использовав передачу с правого фланга.
'46
На «Этихад» начался второй тайм встречи!
'46
'45+4
Перерыв! 3:1 в пользу «Манчестер Сити» после 45 минут. «Горожане» владели преимуществом и забили три гола в первом тайме усилиями Де Брёйне, Мареза и Гюндогана, а «святые» ответили точным ударом с пенальти Уорд-Прауса.
'45+3
'45+3
'45
Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'42
«Горожане» в концовке спокойно держат мяч на чужой половине поля.
'40
'40
'38
Дженепо прилёг на газон и попросил помощи врачей. Пауза возникла.
'37
Момент! Дженепо подхватил мяч и пробил из-за пределов штрафной — промах!
'37
'35
Уорд-Праус подошёл к мячу и мощно пробил со штрафного — получилось слишком высоко!
'34
«Святые» ответили контратакой и заработали штрафной в 35 метрах от ворот.
'32
Арбитр показал, что не было фола в штрафной. Нужно продолжать игру.
'31
'29
В позиционную атаку перешли «горожане», Фернандиньо с дальней дистанции послал мяч на трибуну.
'27
Марез накрутил защитника на фланге и прострелил в центр — гости отбились.
'25
'25
'24
Пенальти в ворота «Сити»! Редмонд выполнил подачу с углового, Эдерсон справился с ударом Вестергорда, а затем Лапорт прихватил за футболку игрока «Саутгемптона».
'23
Редмонд убежал в контратаку и пробил с дальней дистанции — Эдерсон перевёл мяч через перекладину.
'21
Де Брёйне забежал по флангу, полез в обводку и потерял мяч в борьбе с Беднареком.
'19
Продолжают «горожане» разыгрывать мяч на чужой половине поля. Прибавили в активности подопечные Гвардиолы.
'17
Марез совершил рывок по флангу, ушёл от Салису, но упустил мяч за лицевую.
'15
'15
'13
«Горожане» наладили контроль над мячом и разыгрывают его в центре поля.
'11
Фернандиньо в центре поля снёс Адамса, сорвав контратаку «святых».
'9
Дженепо в быстрой атаке дошёл до чужой штрафной, но замешкался и упустил возможность для удара. Диаш накрыл соперника.
'7
Удивительно, но пока что мяч у «Сити» не держится.
'5
«Святые» провели атаку правым флангом и заработали угловой. Фернандиньо вынес мяч после подачи Уорд-Прауса.
'3
«Саутгемптон» активно проводит стартовые минуты. Гости много владеют мячом на чужой половине поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 33-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
'0