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Манчестер Сити Саутгемптон

«Манчестер Сити» обыгрывает «Саутгемптона». LIVE

АПЛ. 33-й тур. «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». ОНЛАЙН

«Манчестер Сити» принимает «Саутгемптон» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги. Подопечные Хосепа Гвардиолы потерпели поражение от «Манчестер Юнайтед» в предыдущей встрече и теперь горят желанием исправиться. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
33-й тур  |   10 марта 21:00   |  2 тайм
Манчестер Сити
5:2
Саутгемптон
Стадион «Этихад (Сити оф Манчестер)», Манчестер | Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Де Брёйне 15'
Марез 40'
Гюндоган 45+3'
Марез 55'
Де Брёйне 59'
Уорд-Праус 25' (пен)
Адамс 56'
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Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)    Эдерсон
14 (з)   Эмерик Лапорт
3 (з)   Рубен Диаш
2 (з)   Кайл Уолкер
11 (п)   Александр Зинченко
20 (п)   Бернарду Силва
8 (п)   Илкай Гюндоган 45'
25 (п)    Фернандиньо
47 (п)   Филип Фоден
17 (п)   Кевин Де 15' 59'
26 (н)   Рияд Марез 40' 55'
1 (в)   Алекс Маккарти
35 (з)   Ян Беднарек
5 (з)   Джек Стивенс
22 (з)   Мохаммед Салису
4 (з)   Янник Вестергор
3 (з)   Райан Бертранд
8 (п)   Джеймс Уорд-Праус 25'
12 (п)   Мусса Дженепо 46'
17 (п)   Стюарт Армстронг
11 (п)   Нейтан Редмонд
10 (н)   Че Адамс 56'
Запасной состав
13 (в)   Закари Стеффен
5 (з)   Джон Стоунс
22 (з)   Бенжамен Менди
27 (з)   Жоау Канселу
16 (п)   Родриго Эрнандес
9 (н)   Габриэл Жезус
7 (н)   Рахим Стерлинг
10 (н)   Серхио Агуэро
21 (н)   Ферран Торрес
44 (в)   Фрейзер Форстер
31 (з)   Кейн Рэмси
2 (з)   Кайл Уолкер-Питерс
23 (п)   Нейтан Телла 46'
27 (п)   Ибраима Диало
47 (п)   Уилл Ферри
65 (п)   Калеб Уоттс
19 (н)   Такуми Минамино
40 (н)   Дэн Н'Лундулу
Удары
64%
По воротам: 12
В створ: 9
Владение мячом
64%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 1
  • 3
Удары
36%
По воротам: 9
В створ: 5
Владение мячом
36%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 2
  • 3
Трансляция
С начала С конца
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'61
Торрес заменил автора одного из дублей — Мареза!
'59
ГОЛ! Продолжается голевая феерия! Уолкер справа выполнил силовой пас к радиусу штрафной, где Фоден обработал мяч для Де Брёйне, который по центру продвинулся вперёд и низом направил мяч в ворота! Дубль!
'56
ГОЛ! Быстро «святые» один мяч отыграли! У Армстронга не получился удар из пределов штрафной, но мяч отскочил к Адамсу, который и добавил в цель!
'55
ГОЛ! Пошла атака «Сити» после перехвата Фернандиньо, далее Фоден прострелил на Мареза, который принял мяч в центре штрафной, развернулся, выдержался паузу и пробил точно в ближний угол ворот! Есть дубль!
'54
Че Адамс в контратаке добежал до штрафной «горожан», но там нарвался на отбор Зинченко!
'52
Справились «святые» с подачей от углового флажка в штрафную — не отдали гости второй этаж.
'50
«Сити» и не думает отдавать мяч сопернику. «Саутгемптон» сидит дома и не высовывается.
'49
Фоден плотный удар нанёс из-за штрафной — Маккарти отразил мяч в сторону от ворот!
'48
Бернарду Силва не обработал мяч в штрафной гостей, не использовав передачу с правого фланга.
'46
На «Этихад» начался второй тайм встречи!
'46
Есть у «Саутгемптона» замена в перерыве матча. Телла вместо Дженепо.
'45+4
Перерыв! 3:1 в пользу «Манчестер Сити» после 45 минут. «Горожане» владели преимуществом и забили три гола в первом тайме усилиями Де Брёйне, Мареза и Гюндогана, а «святые» ответили точным ударом с пенальти Уорд-Прауса.
'45+3
ГОЛ! Марез сыграл в стенку с Де Брёйне, вошёл в штрафную с правого фланга и пробил низом! Мяч от штанги отскочил к Гюндогану, который оказался самым расторопным на добивании!
'45+3
3:1. Гюндоган («Ман Сити») увеличивает преимущество команды: https://www.championat.com/video/226003/
'45
Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'42
«Горожане» в концовке спокойно держат мяч на чужой половине поля.
'40
ГОЛ! Грубейшая ошибка Адамса, который выложил мяч точно Мареза! Алжирец дошёл до штрафной и на исполнение пробил аккуратно в нижний угол.
'40
2:1. Рияд Марез («Ман Сити») выводит команду вперед: https://www.championat.com/video/225997/
'38
Дженепо прилёг на газон и попросил помощи врачей. Пауза возникла.
'37
Момент! Дженепо подхватил мяч и пробил из-за пределов штрафной — промах!
'37
Дженепо («Саутгемптон») неудачно пробил из-за пределов штрафной: https://www.championat.com/video/226001/
'35
Уорд-Праус подошёл к мячу и мощно пробил со штрафного — получилось слишком высоко!
'34
«Святые» ответили контратакой и заработали штрафной в 35 метрах от ворот.
'32
Арбитр показал, что не было фола в штрафной. Нужно продолжать игру.
'31
ВАР в деле! Салису сделал передачу назад, Маккарти неудачно обработал мяч и, как показалось, снёс Фодена в подкате. Будет ли пенальти?
'29
В позиционную атаку перешли «горожане», Фернандиньо с дальней дистанции послал мяч на трибуну.
'27
Марез накрутил защитника на фланге и прострелил в центр — гости отбились.
'25
ГОЛ! Уорд-Праус с пенальти аккуратно пробил по центру ворот, а Эдерсон завалился в правый угол!
'25
1:1. Уорд-Праус («Саутгемптон») реализовывает пенальти: https://www.championat.com/video/225995/
'24
Пенальти в ворота «Сити»! Редмонд выполнил подачу с углового, Эдерсон справился с ударом Вестергорда, а затем Лапорт прихватил за футболку игрока «Саутгемптона».
'23
Редмонд убежал в контратаку и пробил с дальней дистанции — Эдерсон перевёл мяч через перекладину.
'21
Де Брёйне забежал по флангу, полез в обводку и потерял мяч в борьбе с Беднареком.
'19
Продолжают «горожане» разыгрывать мяч на чужой половине поля. Прибавили в активности подопечные Гвардиолы.
'17
Марез совершил рывок по флангу, ушёл от Салису, но упустил мяч за лицевую.
'15
ГОЛ! Зинченко с левого края влетел в штрафную и сделал передачу в центр, Маккарти среагировал на удар Фодена в упор, но Де Брёйне с метра добил мяч в ворота!
'15
1:0. Кевин Де Брёйне («Ман Сити») открывает счет: https://www.championat.com/video/225993/
'13
«Горожане» наладили контроль над мячом и разыгрывают его в центре поля.
'11
Фернандиньо в центре поля снёс Адамса, сорвав контратаку «святых».
'9
Дженепо в быстрой атаке дошёл до чужой штрафной, но замешкался и упустил возможность для удара. Диаш накрыл соперника.
'7
Удивительно, но пока что мяч у «Сити» не держится.
'5
«Святые» провели атаку правым флангом и заработали угловой. Фернандиньо вынес мяч после подачи Уорд-Прауса.
'3
«Саутгемптон» активно проводит стартовые минуты. Гости много владеют мячом на чужой половине поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 33-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
'0
Промо матча «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: https://www.championat.com/video/225753/