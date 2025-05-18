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Спорт

Зацепиться за медали: «Спартак» гостит у «Крыльев». LIVE

Футбол. РПЛ, 28-й тур. «Крылья Советов» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
В 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак», уже лишенный турнирной мотивации и вылетевший из Кубка России, гостит у «Крыльев Советов». Самарцам необходимо избежать попадания в зону стыковых матчей, а красно-белые еще сохраняют, по крайней мере, математические шансы на третье место. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 29-й тур
1-й тайм
18 мая 13:30
Крылья Советов
Самара, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм

10' Бейл

17' Костанца

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'19

Отбились самарцы после стандарта и устремились в контратаку — если бы Бабаев хорошо принял мяч в чужой штрафной, могло быть опасно.

'17

И еще один стандарт заработали гости, уже более опасный. Костанца сорвал атаку, сзади ударив по ногам Мангаша, и заработал предупреждение.

'15

Хлусевич, сидевший в глухом запасе больше половины сезона, заработал штрафной на правом фланге. Очень активен Даниил и голоден до игры.

'13

Естественным образом, оказавшись в большинстве, москвичи перехватили инициативу. Правда, пока много сумбура в их атакующих действиях. Но, так или иначе, «Спартак» включил прессинг.

'10

Удален Бейл! Так бодро начали самарцы, и уже на 10-й минуте остаются в меньшинстве!

'9

Ого! Карасев бежит смотреть повтор — возможно, красная карточка! В разгар атаки «Спартака» не был сразу замечен момент, когда Бейл шипами въехал в голень Солари!

'8

Мяч сейчас держится у гостей, но пока это только перепасовка. «Крылья» очень спокойно без мяча защищаются.

'5

Пока осаждают самарцы чужую штрафную. «Спартак» отбивается с большим трудом.

'2

И едва Шитов не открыл счет уже в дебюте! В суматохе он прорвался между несыгранными защитниками «Спартака» и пробил внешней стороной стопы — спас гостей Помазун!

'1

Начали! Главный судья — Сергей Карасев.

13:25

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович решил дать игровое время тем, кто обычно находится на скамейке. Потому состав красно-белых сегодня выглядит максимально непривычным. Вот в каких сочетаниях команды начнут игру.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Евгеньев, Бейл, Костанца, Печенин, Ороз, Бабкин, Сергеев, Шитов, Бабаев.

«Спартак»: Помазун, Чернов, Дуарте, Мангаш, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Медина, Солари.

13:20

Матч начнется в 13:30 мск.

13:15

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

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