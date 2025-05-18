18 мая 2025, 13:30 Спорт Зацепиться за медали: «Спартак» гостит у «Крыльев». LIVE Футбол. РПЛ, 28-й тур. «Крылья Советов» — «Спартак». ОНЛАЙН Данила Жиляев

close Александр Вильф/РИА Новости

В 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак», уже лишенный турнирной мотивации и вылетевший из Кубка России, гостит у «Крыльев Советов». Самарцам необходимо избежать попадания в зону стыковых матчей, а красно-белые еще сохраняют, по крайней мере, математические шансы на третье место. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 29-й тур 1-й тайм 18 мая 13:30 Крылья Советов Самара, Россия 0 : 0 Спартак М Москва, Россия Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия