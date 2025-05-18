Отбились самарцы после стандарта и устремились в контратаку — если бы Бабаев хорошо принял мяч в чужой штрафной, могло быть опасно.
И еще один стандарт заработали гости, уже более опасный. Костанца сорвал атаку, сзади ударив по ногам Мангаша, и заработал предупреждение.
Хлусевич, сидевший в глухом запасе больше половины сезона, заработал штрафной на правом фланге. Очень активен Даниил и голоден до игры.
Естественным образом, оказавшись в большинстве, москвичи перехватили инициативу. Правда, пока много сумбура в их атакующих действиях. Но, так или иначе, «Спартак» включил прессинг.
Удален Бейл! Так бодро начали самарцы, и уже на 10-й минуте остаются в меньшинстве!
Ого! Карасев бежит смотреть повтор — возможно, красная карточка! В разгар атаки «Спартака» не был сразу замечен момент, когда Бейл шипами въехал в голень Солари!
Мяч сейчас держится у гостей, но пока это только перепасовка. «Крылья» очень спокойно без мяча защищаются.
Пока осаждают самарцы чужую штрафную. «Спартак» отбивается с большим трудом.
И едва Шитов не открыл счет уже в дебюте! В суматохе он прорвался между несыгранными защитниками «Спартака» и пробил внешней стороной стопы — спас гостей Помазун!
Начали! Главный судья — Сергей Карасев.
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович решил дать игровое время тем, кто обычно находится на скамейке. Потому состав красно-белых сегодня выглядит максимально непривычным. Вот в каких сочетаниях команды начнут игру.
«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Евгеньев, Бейл, Костанца, Печенин, Ороз, Бабкин, Сергеев, Шитов, Бабаев.
«Спартак»: Помазун, Чернов, Дуарте, Мангаш, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Медина, Солари.
Матч начнется в 13:30 мск.
Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком».