Спорт
Карпин против родной команды: «Спартак» принимает «Ростов». LIVE
Виталий Белоусов/РИА «Новости»
В матче 11-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своем поле принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 11-й тур
Матч не начался
05 октября 19:00
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
18:50
«Ростов»: Одоевский, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Сутормин, Глебов, Комаров, Мохебби, Саравия, Роналдо.
18:45
«Спартак»: Максименко, Рябчук, Абена, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Барко, Маркиньос, Николсон, Угальде.
18:40
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 11-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своем поле принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.