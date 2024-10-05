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Спорт

Карпин против родной команды: «Спартак» принимает «Ростов». LIVE

Футбол. РПЛ. 11-й тур. «Спартак» — «Ростов». ОНЛАЙН

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»
В матче 11-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своем поле принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 11-й тур
Матч не начался
05 октября 19:00
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:50

«Ростов»: Одоевский, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Сутормин, Глебов, Комаров, Мохебби, Саравия, Роналдо.

18:45

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Абена, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Барко, Маркиньос, Николсон, Угальде.

18:40

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 11-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своем поле принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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