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Прощание капитана: «Спартак» принимает «Рубин». LIVE

Футбол. РПЛ,, 29-й тур. «Спартак» (Москва) — «Рубин» (Казань). ОНЛАЙН

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Георгий Джикия в составе «Спартака»

Георгий Джикия в составе «Спартака»

Павел Бедняков/РИА Новости
Московский «Спартак» принимает казанский «Рубин» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. Этот матч будет последней домашней игрой для капитана красно-белых Георгия Джикии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
1-й тайм
19 мая 14:15
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Рубин
Казань, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм

6' Умяров

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'15

Очередную атаку «Рубина» прервал Максименко, опередив Зотова в свой штрафной и забрав мяч.

'11

Пока гости больше владеют мячом, но, не считая момента у Кабутова, шансов забить у «Рубина» не было. «Спартак» отвечает нечастыми контратаками.

'9

Трибуны, тем временем, скандируют фамилию Джикии.

'6

Умяров жестко въехал в ноги Ваде и получил «горчичник».

'4

А вот и момент у гостей! Экс-спартаковец Зотов прострелил к вратарской, и Кабутов с пары метров угодил в Максименко!

'3

Бодро начал «Рубин», пытается прессинговать с первых минут. Джикия сорвал аплодисменты, отняв мяч у Рожкова.

'1

Начали! Главный судья — Владимир Москалёв.

14:10

Отметим, Джикия не единственный, кто уйдет из «Спартака» в конце весны. Красно-белые также объявили о расставании с Виктором Мозесом.

14:05

Впервые за долгое время «Спартак» с первых минут выведет с капитанской повязкой Георгий Джикия. Клуб провожает своего капитана: объявлено, что он покинет команду по окончании сезона. Вот как выглядит состав красно-белых на эту игру.

Максименко, Джикия (к), Чернов, Дуарте, Зобнин, Хлусевич, Умяров, Мартинс, Медина, Бонгонда, Соболев.

Состав «Рубина»:

Дюпин, Мартынович (к), Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Рыбус, Рахмоналиев, Вада, Даку.

14:00

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином».

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