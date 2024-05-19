14:05

Впервые за долгое время «Спартак» с первых минут выведет с капитанской повязкой Георгий Джикия. Клуб провожает своего капитана: объявлено, что он покинет команду по окончании сезона. Вот как выглядит состав красно-белых на эту игру.

Максименко, Джикия (к), Чернов, Дуарте, Зобнин, Хлусевич, Умяров, Мартинс, Медина, Бонгонда, Соболев.

Состав «Рубина»:

Дюпин, Мартынович (к), Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Рыбус, Рахмоналиев, Вада, Даку.