Очередную атаку «Рубина» прервал Максименко, опередив Зотова в свой штрафной и забрав мяч.
Пока гости больше владеют мячом, но, не считая момента у Кабутова, шансов забить у «Рубина» не было. «Спартак» отвечает нечастыми контратаками.
Трибуны, тем временем, скандируют фамилию Джикии.
Умяров жестко въехал в ноги Ваде и получил «горчичник».
А вот и момент у гостей! Экс-спартаковец Зотов прострелил к вратарской, и Кабутов с пары метров угодил в Максименко!
Бодро начал «Рубин», пытается прессинговать с первых минут. Джикия сорвал аплодисменты, отняв мяч у Рожкова.
Начали! Главный судья — Владимир Москалёв.
Отметим, Джикия не единственный, кто уйдет из «Спартака» в конце весны. Красно-белые также объявили о расставании с Виктором Мозесом.
Впервые за долгое время «Спартак» с первых минут выведет с капитанской повязкой Георгий Джикия. Клуб провожает своего капитана: объявлено, что он покинет команду по окончании сезона. Вот как выглядит состав красно-белых на эту игру.
Максименко, Джикия (к), Чернов, Дуарте, Зобнин, Хлусевич, Умяров, Мартинс, Медина, Бонгонда, Соболев.
Состав «Рубина»:
Дюпин, Мартынович (к), Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Рыбус, Рахмоналиев, Вада, Даку.
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином».