Стартовый свисток!
На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в таблице РПЛ с 33 очками, а «Факел» — 11-е место с 26 баллами.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Давила, Мусаев.
Стартовый состав «Факела»: Беленов, Юрганов, Черов, Мастерной, Сенхаджи, Магаль, Квеквескири, Альшин, Багамаев, Марков, Аппаев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 23-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на своем поле принимает воронежский «Факел». Начало игры в 14.00 мск.