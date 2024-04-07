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Спорт

ЦСКА сражается с «наглецами из Воронежа». LIVE

Футбол. РПЛ. 23-й тур. ЦСКА — «Факел». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
В матче 23-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на своем поле принимает «Факел», игроков которого называют «наглецами из Воронежа». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
1-й тайм
07 апреля 14:00
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Факел
Воронеж, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Стартовый свисток!

13:55

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в таблице РПЛ с 33 очками, а «Факел» — 11-е место с 26 баллами.

13:50

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Давила, Мусаев.

13:45

Стартовый состав «Факела»: Беленов, Юрганов, Черов, Мастерной, Сенхаджи, Магаль, Квеквескири, Альшин, Багамаев, Марков, Аппаев.

13:40

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 23-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на своем поле принимает воронежский «Факел». Начало игры в 14.00 мск.

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